Fresque du Numérique et brunch participatif Maison RêVée Bègles, samedi 18 mai 2024.

Fresque du Numérique et brunch participatif Participez à un atelier ludique et collaboratif qui sensibilise et forme aux enjeux environnementaux du numérique, avec en prime un brunch participatif ! Samedi 18 mai, 11h00 Maison RêVée Prix libre et conscient : chaque personne contribue selon ce qui lui semble juste et selon ses moyens.

La Maison RêVée accueille la Fresque du Numérique le samedi 18 mai 2024 de 11h à 14h.

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif dont le but est de sensibiliser et former les participant·es aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·es sur le sujet.

❓ Les grandes étapes de l’atelier :

✔ 1ʳᵉ partie : Compréhension

En équipe de 4 à 8 autour d’une table, les participant·es identifient puis dessinent les liens entre les cartes du jeu pour construire une véritable “Fresque”.

✔ 2ᵉ partie : Créativité

Les participant·es illustrent leurs propos et messages clés, puis choisissent un titre, pour mieux s’approprier le contenu et créer un esprit d’équipe.

✔ 3ᵉ partie : Restitution

Chaque équipe commente sa fresque : son titre, ses messages clés, sa décoration, puis l’animateur·rice fait une restitution orale de la Fresque réalisée.

✔ 4ᵉ partie : Action !

Les participant·es prennent connaissance des cartes Action, et échangent entre eux·elles afin de retenir les actions les plus pertinentes.

☕ Pour encore plus de convivialité, nous vous proposons un format « brunch participatif » : chacun.e apporte un petit truc à grignoter zéro déchet et la Maison RêVée vous offre les boissons (jus, boissons chaudes) !

▶️ Déroulé et infos pratiques

✔ Durée : 3 heures

✔ Accessible à partir de 16 ans

✔ Prix libre et conscient : chaque personne contribue selon ce qui lui semble juste et selon ses moyens.

✔ INSCRIPTION OBLIGATOIRE via le site dédié (attention à bien sélectionner la date qui correspond à cet atelier).

