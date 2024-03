Fresque du Numérique 16B Quai Amiral Hamelin Caen, mardi 14 mai 2024.

Fresque du Numérique 16B Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif dont le but est de sensibiliser et former les participant·es aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·es sur le sujet.

Cet atelier est destiné aux particuliers. Si vous êtes pro, RDV sur notre page dédiée aux entreprises.

Les billets non modifiables et remboursables jusqu’à 7 jours avant l’atelier.

La participation à prix libre d’un montant minimum de 5€ afin d’aider l’association à se développer et sensibiliser plus de personnes.

Les infos détaillées seront envoyées par email aux participant·es inscrit·es quelques jours avant l’atelier. Par respect des autres et du timing, les participant·es ne seront pas accepté·es s’iels ont plus de 10 minutes de retard.

Une fois inscrit·e, vos nom, prénom et email seront transmis à l’animateur·ice en charge de cette session, afin de vous envoyer un email de briefing avant la session et un autre email après.

Pour s’inscrire https://www.billetweb.fr/calvados-14-atelier-fresque-du-numerique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 18:00:00

fin : 2024-05-14 21:00:00

16B Quai Amiral Hamelin 16 bis quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie contact@moho.co

