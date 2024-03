Fresque des frontières planétaires 16B Quai Amiral Hamelin Caen, mardi 23 avril 2024.

Fresque des frontières planétaires 16B Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Découvrez le principe des frontières planétaires et les actions possible à titre individuel et collectif pour limiter notre impact. Cette fresque se déroule au MoHo, tiers lieu engagé dans la transition écologique à Caen.

Pour s’inscrire https://1erdegre.glide.page/dl/3b1bc8/s/df85fa/r/DBkIftktSMCtyoLFYaq-IQ

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 18:00:00

fin : 2024-04-23 21:00:00

16B Quai Amiral Hamelin 16 bis quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie contact@moho.co

