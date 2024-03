Fréquence Grenouille Saint-Georges-de-la-Rivière, vendredi 26 avril 2024.

Fréquence Grenouille Saint-Georges-de-la-Rivière Manche

Au printemps, grenouilles, crapauds et tritons se donnent rendez-vous dans les mares pour se reproduire. Venez les écouter et les observer dans leur intimité. Apprenez à reconnaître quelques espèces et les moyens de les préserver.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:30:00

fin : 2024-04-26 16:30:00

Saint-Georges-de-la-Rivière 50270 Manche Normandie

