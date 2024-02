Freemusic Festival 2024 Lac de Montendre Montendre, vendredi 21 juin 2024.

Freemusic Festival 2024 Lac de Montendre Montendre Vendredi 21 juin, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-21 18:30

Fin : 2024-06-21 23:59

Le Festival les pieds dans l'eau Vendredi 21 juin, 18h30

Niché au cœur d’un cadre idyllique, le Freemusic Festival vous invite chaque année au bord du lac de Montendre (Charente-Maritime) à venir célébrer le début de l’été !

Avec sa programmation alternative et éclectique, il s’adresse à tous les amateurs de musiques : Matmatah • Werenoi • Chinese Man • Vladimir Cauchemar • Naâman • Pierre de Maere • Hugo TSR • Mandragora • Billx • etc.

Un véritable festival à vivre les pieds dans l’eau et à l’ombre des pins pour venir faire la fête le temps d’un weekend entre amis ou en famille !

Lac de Montendre Montendre Lac Baron Desqueyroux Montendre 17130 Charente-Maritime