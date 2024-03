FRÉDÉRIC CHOPIN, UN IMMENSE JAZZMAN… SALLE L’ESCOURE Lacanau, samedi 20 avril 2024.

FRÉDÉRIC CHOPIN, UN IMMENSE JAZZMAN…Dimitris Saroglou, pianiste et improvisateurDimitris Saroglou, artiste d’une très grande culture, créatif et passionné, se ressaisit du répertoire de Frédéric Chopin qu’il transcende par sa propre pratique de jazzman, inspirée notamment d’Oscar Peterson et des légendes du be-bop.Un feu d’artifices de rythmes, de timbres et d’émotions !Informations pratiques La salle l’Escoure à gradins dont l’acoustique est bonne, contient 300 places. Les places ne sont pas numérotées. La salle est accessible aux personnes handicapées.On peut garer sa voiture dans un parking à quelques mètres.

Tarif : 19.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 21:00

SALLE L’ESCOURE . 33680 Lacanau 33