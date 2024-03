Fratellini Circus Tour • Week-end cirque en famille Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, samedi 20 avril 2024.

Le dimanche 21 avril 2024

de 11h30 à 17h00

Le samedi 20 avril 2024

de 11h30 à 17h00

.Tout public. payant

De 20 à 25 euros.

Du 13 au 28 avril, l’Académie Fratellini s’arrête à Aubervilliers ! Un véritable festival de spectacles, d’ateliers, de rencontres festives lors de cette nouvelle Escale du Fratellini Circus Tour.

Ateliers d’initiation cirque parents-enfant

11h30-13h & 15h30-17h • À partir de 4 ans

Découvrez le cirque contemporain à travers des ateliers d’initiation aux arts du cirque et le spectacle Moi aussi! à regarder avant ou après.

Les ateliers sont ouverts aux binômes adulte/enfant. Plusieurs disciplines sont abordées de façon ludique : portés acrobatiques, équilibre sur objet, fil, jeux de balles…

Attention, le forfait est indivisible : il n’est pas possible de participer aux ateliers uniquement.

Moi aussi !

Cie Un loup pour l’Homme

14h • À partir de 3 ans

Mise en scène par Alexandre Fray et Spela Vodeb

avec Lucie Otter et Daniel Kvasnovsky, deux apprenti·es-artistes de l’Académie Fratellini

L’acrobate n’est jamais qu’un grand enfant qui continue à explorer l’étendue des possibilités de son corps. En guise de terrain de jeu : la piste. Comme jouets de départ, un hula hoop et un chariot à roulettes. Ces disciplines de cirque sont prétextes à d’instables situations où toujours demeure cette question fondamentale des portés acrobatiques : l’altérité. Ou comment « Je » et « Tu » peuvent se construire ensemble en se frottant au monde. Et à l’autre.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.lepointfort.com/events/fratellini-weekend-en-famille/ https://academie-fratellini.mapado.com/event/317642-forfait-atelier-famille-spectacle-moi-aussi-week-end-cirque-en-famille

