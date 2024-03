Fratellini Circus Tour • Dans l’espace Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, dimanche 28 avril 2024.

Le dimanche 28 avril 2024

de 15h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Du 13 au 28 avril, l’Académie Fratellini s’arrête à Aubervilliers ! Un véritable festival de spectacles, d’ateliers, de rencontres festives lors de cette nouvelle Escale du Fratellini Circus Tour.

Dans l’espace

Cie Un loup pour l’Homme

15h30 • Tout public

Billetterie : https://academie-fratellini.mapado.com/event/318083-dans-lespace

Quatre acrobates, entre tension et espièglerie, se retrouvent dans des situations précaires face à un monde en constante transformation. Ils doivent choisir entre la tentation de contrôle, l’attrait du jeu, ou l’humilité de ne pas se frotter à plus fort que soi. Un spectacle de cirque épris de risques et de légèreté, dans un paysage sonore immersif (aux vibrations rock) soutenant l’hypnose de la situation, interprété en live par 2 musiciens à la fois témoins et complices.

Distribution

Direction artistique : Alexandre Fray

Artistes de cirque : Leon Börgens, Pablo Escobar, Alexandre Fray, Špela Vodeb

Musiciens live : Joris Pesquer et Enguerran Wimez / Dalès

Scénographie : Miriam Kooymanµ

Regard extérieur : Paola Rizza

Oreille extérieure : Matthias Penaud

Régie lumière et générale : Rémi Athonady

Régie son : Léo Debeugny

Création lumière : Bastiaan Schoof

Costumes : Nola van Timmeren

Conseil sonorisation chapiteau : Benoit Courribet, Fanny Thollot

Production, diffusion, administration : Lou Henry, Emma Lefrançois, Chloé Vancutsem

Photographie : Valérie Frossard

Presse : Estelle Laurentin

Remerciements : Caroline Cardoso, Pierre-Jean Faggiani, Laurent Mulowsky

Signatures

Cie Mazelfreten

17h • Tout public

Gratuit

Signatures, c’est la cohésion de dix interprètes aux identités artistiques multiples, en construction. Elle met en lumière l’importance de signer sa danse, de dévoiler des mouvements distinctifs qui deviennent les empreintes de son identité artistique. Fidèle aux codes des danses urbaines qui mettent en avant les singularités de chaque artiste, la pièce célèbre la diversité dans la création et l’unicité de chaque artiste.

Distribution

Mise en scène Compagnie Mazelfreten

Interprétation Anouk Blessman, Matthias Bruchez, Lola Cahen, Lucie Cohen, Gabriel Derot, Agathe Klein,Axel Marino, Alvin Nylsen Nygaard, Jean-Baptiste Perusin, Agathe Vauleon, apprenti.e.s-artistes de l’école supérieure de l’Académie Fratellini

Photographie Loïc Reau

Wheelz & Feet

17h30-21h • Gratuit

Piste de danse ouverte aux danseuses et danseurs à pied ou en roller.

Prêt de patins sur place.

Spoink

19h • Gratuit

Quand la techno, la drum and bass, le rock et le jazz se rencontrent sur scène, cela donne Spoink. Les quatre musiciens fusionnent leurs influences pour créer un univers sonore inimitable

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.lepointfort.com/events/fratellini-dans-lespace/

FRATELLINI CIRCUS TOUR • DANS L’ESPACE