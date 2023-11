Gabi Hartmann THEATRE JEAN COCTEAU, 4 avril 2024, FRANCONVILLE.

Gabi Hartmann THEATRE JEAN COCTEAU. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 21:00 (2023-11-27 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

On pourra discuter à l’infini, mais on ne sait pas forcément très clairement où la voix de Gabi Hartmann nous transporte : un bar jazz en sous-sol, une plage tropicale au crépuscule, une terrasse dans une pente de Lisbonne, le fond d’une brasserie parisienne par une nuit d’hiver ? On ferme les yeux et passent, enlacées, les ombres d’une légende du jazz, d’une diva de la bossa nova, d’une grande dame en noir de la chanson française ou portugaise, quelque part au carrefour du chic exquis et de la mélancolie vertigineuse, de la douceur consolante et du spleen partagé. Depuis la sortie de son premier album, produit par Jesse Harris, qui collabore avec Norah Jones, Madeleine Peyroux ou Melody Gardot, le monde de la musique s’arrache Gabi Hartmann… À juste raison !Voix, guitare : Gabi Hartmann Piano : Florian Robin Contrebasse : Elaine Beaumont Batterie, percussions : Bruno Marmey Guitare : Abdoulaye Kouyaté Saxophone, clarinette : Robby MarshallDurée : 1h25 N° téléphone accès PMR : 01 39 32 66 06Arrêt de train : Franconville/ Le Plessis Bouchard puis 15 minutes de marche. Plusieurs parking payant à proximité mais gratuit à partir de 19h00 Gabi Hartmann

Votre billet est ici

THEATRE JEAN COCTEAU FRANCONVILLE 32 bis, rue de la Station Val-DOise

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici