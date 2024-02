Francis Cabrel Festival Ecaussystème Gignac, samedi 27 juillet 2024.

Francis Cabrel Festival Ecaussystème Gignac Lot

Chanson

Francis Cabrel est de retour sur scène pour un concert exceptionnel avec le TROBADOR TOUR et une des rares dates dans le sud ouest cet été. Francis Cabrel est un artiste fondamental de la chanson française alliant succès commercial, humilité et exigence artistique. Il a su rester fidèle à ses convictions musicales et personnelles. Une

authenticité qui a conquis le public français et francophone du monde entier. Public de Gignac, êtes vous prêt à accueillir comme il se doit ce monument de la chanson française, qui promet déjà d’être l’un des temps fort de l’été ?

44 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27

fin : 2024-07-27

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

L’événement Francis Cabrel Festival Ecaussystème Gignac a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Vallée de la Dordogne