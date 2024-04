Fragrances textiles Jardin textile du musée de la Chemiserie Argenton-sur-Creuse, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T14:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:30:00+02:00

Comme tous les jardins, le jardin textile du musée exhale ses fragrances de printemps. Savez-vous que complexe et riche, l’odorat est comme un muscle, il se travaille. Pour développer vos capacités olfactives et cultiver votre odorat, il est donc important de le solliciter. Alors, pour révéler le nez qui sommeille en vous, venez participer à notre loto des odeurs « textiles » et tentez de reconnaître les plantes qui se cachent derrière huiles essentielles et plantes choisies que vous pourrez toucher.

Jardin textile du musée de la Chemiserie Rue Charles-Brillaud 36200 Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire 02 54 24 34 69 http://chemiserie.cc-argenton.fr Jardin textile de plantes liées à la fabrication du fil, à la teinture, au lavage (40 m²).

Implanté dans la cour intérieure du Musée de la Chemiserie, le tracé du jardin, réalisé par Joël Chatain -Agence pour la Terre-, reprend le modèle d’un patron de devant de chemise divisé en plusieurs motifs rectangulaires.

Les visiteurs pourront découvrir environ 25 plantes comme la saponaire utilisée pour le lavage du linge, l’indigotier, la garance et le millepertuis utilisés pour la teinture, le houblon et le lin utilisés pour la production de fibres textiles… Passage obligatoire par le musée

©Musée de la Chemiserie