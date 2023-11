Repas jimboura par le Comité des fêtes et d’animations de Saint-Philippe-du-Seignal Foyer polyvalent Saint-Philippe-du-Seignal, 24 novembre 2024, Saint-Philippe-du-Seignal.

Saint-Philippe-du-Seignal,Gironde

Le Comité des fêtes et d’animations de Saint-Philippe-du-Seignal organise un repas jimboura au foyer polyvalent à 12h.

Repas festif autour du cochon.

Apporter son couvert complet (Pour la sauvegarde de la planète, il ne sera pas distribué de gobelets et de tasses plastiques).

Inscriptions obligatoires au 05 57 46 08 59.

Nombre de places limitées..

2024-11-24 fin : 2024-11-24 . .

Foyer polyvalent

Saint-Philippe-du-Seignal 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes et d’animations de Saint-Philippe-du-Seignal organizes a jimboura meal at the foyer polyvalent at 12pm.

A festive meal based around a pig.

Bring your own cutlery (to protect the planet, no plastic cups will be handed out).

Registration required on 05 57 46 08 59.

Limited number of places.

El Comité de fiestas y animaciones de Saint-Philippe-du-Seignal organiza una comida jimboura en el vestíbulo polivalente a las 12h.

Una comida festiva en torno al cerdo.

(Para proteger el planeta, no se repartirán vasos de plástico).

Inscripción previa en el 05 57 46 08 59.

Plazas limitadas.

Das Fest- und Animationskomitee von Saint-Philippe-du-Seignal organisiert um 12 Uhr ein Jimboura-Essen im Mehrzweckfoyer.

Festliches Essen rund um das Schwein.

Bringen Sie Ihr komplettes Gedeck mit (Um den Planeten zu schützen, werden keine Plastikbecher und -tassen verteilt).

Anmeldung unter 05 57 46 08 59 erforderlich.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Pays Foyen