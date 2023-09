2 SPECTACLES POUR FINIR LA SAISON ! Foyer & Place Séguy Félines-Minervois, 20 avril 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Une belle soirée avec 2 spectacles pour finir la saison !

« ITIN’errANCES » et « Les Labos »

Restauration sur place. Merci de réserver..

2024-04-20 19:00:00 fin : 2024-04-20 . EUR.

Foyer & Place Séguy

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



A great evening with 2 shows to end the season!

« ITIN?errANCES and Les Labos

Catering on site. Please reserve in advance.

¡Una gran velada con 2 espectáculos para terminar la temporada!

« ITIN?errANCES » y « Les Labos

Catering in situ. Se ruega reservar con antelación.

Ein schöner Abend mit zwei Aufführungen zum Abschluss der Saison!

« ITIN?errANCES » und « Les Labos » (Die Labore)

Verpflegung vor Ort. Bitte reservieren Sie.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC