DANSE CONTEMPORAINE – « QUARTZ » Fouzilhon, 23 avril 2024, Fouzilhon.

Fouzilhon Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 21:00:00

fin : 2024-04-23

« Quartz » danse contemporaine à 21h au Théâtre de Pierres. Quartz se veut le témoin du temps qui passe plus ou moins lentement, peu importe si le temps s’étire ou passe très vite, ce rythme continue tel un compte à rebours, un immense sablier qui entoure, nous soutient, nous accompagne. Nous avons tous une horlogerie interne, quelque chose qui fonctionne malgré nous, sans que l’on s’en aperçoive. Son rythme est vital. Sur le plateau, une interprète, une éclairagiste et un musicien vont interagir étroitement sur le temps qui s’écoule. Dans cette partition à trois disciplines, le rythme s’emballe dans la poussière d’une singulière mécanique. Tarif 12€ / Réduit : 5€ sur réservation.

.

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT AVANT-MONTS