Foulée Solidaire des Girondins Plaine des Sports du Haillan Le Haillan, dimanche 28 avril 2024.

Foulée Solidaire des Girondins 2ème édition de la Foulée Solidaire des Girondins, dimanche 28 avril dès 10h à la Plaine des Sports du Haillan. Dimanche 28 avril, 10h00 Plaine des Sports du Haillan Sur inscription

Dimanche 28 avril, venez en marine et blanc sur la Plaine des Sports du Haillan et participez à une course à pied au profit du CHU de Bordeaux, pour financer l’hôpital des Enfants.

Cette année encore, la Foulée Solidaire vous propose 3 courses à partir de 10h :

• 4 km : La Foulée Rythmée (à partir de 14 ans)

• 8 km : La Grande Foulée (à partir de 15 ans)

• 1 km : La Foulée de BenGi (pour les 10/13 ans)

Inscriptions : https://urlr.me/GJjMg

Plaine des Sports du Haillan 50 Rue Joliot Curie, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Girondins de Bordeaux