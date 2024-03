Fouilles église Saint-Pierre Jumièges, lundi 8 avril 2024.

Fouilles église Saint-Pierre Jumièges Seine-Maritime

Vendredi

Troisième et dernière partie des fouilles archéologiques menées dans l’église Saint-Pierre. Durant cette période, vous pourrez au cours de votre visite de l’abbaye de Jumièges voir des archéolgues en activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l’application de visite Sites et Musées 76.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-05-10

Rue Guillaume le Conquérant

Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie musees.departementaux@seinemaritime.fr

L’événement Fouilles église Saint-Pierre Jumièges a été mis à jour le 2024-03-12 par Seine-Maritime Attractivité