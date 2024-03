Forum Reconversion, Création, Reprise d’activité Grande salle de La Gornière Châtellerault, mardi 2 avril 2024.

**Vous souhaitez évoluer professionnellement ? Reconversion, création ou reprise d’entreprise** … que vous soyez au début de votre réflexion ou bien que vous ayez un projet déjà bien défini, _**venez rencontrer des experts**_ pour trouver des réponses à vos questions et concrétiser votre projet.

Le forum est accessible à tous demandeur d’emploi, salarié, étudiant … peu importe votre âge ou votre situation, vous serez accueillis et accompagnés.

_L’ERIP Châtelleraudais, co-financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union Européenne via le Fonds Social Européen (FSE), s’est associé à la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault et à divers acteurs locaux pour organiser ce forum._

+ d’infos [https://www.missionlocalenordvienne.fr/erip-espace-regional-dinformation-de-proximite/](https://www.missionlocalenordvienne.fr/erip-espace-regional-dinformation-de-proximite/) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 09:30:00

fin : 2024-04-02 14:30:00

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine erip-chatelleraudais@mlnv.fr

L’événement Forum Reconversion, Création, Reprise d’activité Châtellerault a été mis à jour le 2024-03-08 par ACAP