FORUM ‘PREVENTION CONNECTEE CYBER-ARNAQUES ECARTEES’ Espace Andrée CHEDID Contrexéville, mercredi 17 avril 2024.

FORUM ‘PREVENTION CONNECTEE CYBER-ARNAQUES ECARTEES’ Espace Andrée CHEDID Contrexéville Vosges

Mercredi

PROGRAMME:

9h30 Accueil et Inauguration

10h00 Intervention de la Banque de France. (Public Adultes et Jeunes Adultes)

– Les arnaques aux moyens de paiement, s’en prémunir, se protéger….

– Comment réagir face aux piratages sur compte bancaires….

11h00 Intervention du Groupement Gendarmerie Départementale des Vosges. (Public Adultes et Jeunes Adultes)

– Le Net et le bon usage du Net, comment se protéger et protéger ses informations, son image…

– Repérer et éviter les pièges… Signaler les cybercriminalités

12h00 à 13h45 pause repas. Possibilité de se restaurer sur place. Espace pique-nique à disposition. Possibilité de réserver un plateau-repas.

13h45 à 14h00 accueil café et présentation des ateliers.

14h00 à 16h00 ATELIERS / EXPOSITIONS / ANIMATIONS

–> Réseau Parentalité Tous à l’Ouest (Public Parents, Grands-Parents et Enfants)

– Exposition les effets des écrans

– Animation autour des jeux de société

–> Médiathèque de Vittel (TOUT PUBLIC)

– Présentation des ateliers informatiques

– La Malette numérique

– Livres et quizz sur le numérique

–> Pôle de l’Ouest Vosgien CH Ravenel SVAS RAP (public adulte)

– Atelier Hameçonnage et arnaques aux sentiments (de 14h30 à 15h30)

– Quizz sur les arnaques du web

–> Les Conseillers Numériques France Services du Conseil Départementale des Vosges (Tout Public)

– La mallette cyber, carte de jeux autour des arnaques les plus courantes destinés principalement (public adulte)

– Jeux des PEGI (public enfants et leurs parents)

– Jeux BINGO sur les risques d’internet (Public enfants/ ados)

– Jeu des réseaux sociaux (Public Ado)

–> Atelier Table magique (pour tout public) venez découvrir les multi-jeux et partager un bon moment autour de la table magique.

Nous vous attendons nombreux autour de ces moments conviviaux et autour d’autres activités à découvriez sur place !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 09:00:00

fin : 2024-04-17 18:00:00

Espace Andrée CHEDID 123 Rue Jean Moulin

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est

L’événement FORUM ‘PREVENTION CONNECTEE CYBER-ARNAQUES ECARTEES’ Contrexéville a été mis à jour le 2024-03-06 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE