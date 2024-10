Forum des facteurs d’arcs et de flèches Crépy-en-Valois Oise

Forum des facteurs d’arcs et de flèches Crépy-en-Valois, samedi 12 octobre 2024.

Avenue du Parc Crépy-en-Valois Oise

Le Forum des facteurs d’arcs et de flèches reprend ses quartiers au Parc Sainte-Agathe les 12 et 13 octobre 2024. De quoi donner l’occasion au public de découvrir l’artisanat lié au monde de l’archerie durant tout un week-end !

Chaque année, le Musée de l’archerie et du Valois donne l’opportunité aux artisans, aux archers, aux amateurs d’objets de collection et aux visiteurs d’échanger autour de la fabrication traditionnelle d’arcs et de flèches. L’enjeu est de faire connaître au plus grand nombre ces savoir-faire techniques et patrimoniaux.

En plus des rencontres avec les exposants, petits et grands ont la possibilité de participer durant tout le week-end à des jeux, des ateliers, de s’initier à plusieurs armes préhistoriques (propulseur, arme d’hast, fronde et javelot) mais aussi au tir instinctif souple, au tir 3D et de visiter un jeu d’arc traditionnel.

Cette année encore, une restauration sur place est proposée.

Pour l’occasion, les collections permanentes du musée et l’exposition Sacré Bestiaire ! Animaux et créatures de légendes sont accessibles gratuitement les deux jours de 14h à 18h. 00 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12

fin : 2024-10-13

Avenue du Parc

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France musee@crepyenvalois.fr

