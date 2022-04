Forum des associations Haguenau, 10 septembre 2022, Haguenau.

Forum des associations Haguenau

2022-09-10 – 2022-09-10

Haguenau Bas-Rhin

A l’heure de la rentrée, ce week-end festif sera l’occasion pour grands et petits de découvrir la richesse des activités proposées à Haguenau, d’aller à la rencontre des bénévoles de plus de 70 associations, d’échanger et de s’inscrire !

+33 3 88 73 30 41

dernière mise à jour : 2022-04-23 par