Forum de l’environnement Route du Plessis, 49770 La Meignanne La Grande Cailleterie, France Pays de la Loire La Meignanne, samedi 27 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

ÉVÉNEMENT

Comment répondre collectivement à l’urgence écologique et climatique, en mobilisant le plus grand nombre d’entre nous, pour lutter contre l’effondrement de la biodiversité ? Durant cette journée, découvrez, échangez, informez-vous et participez (en faisant vous-même) à des ateliers autour du partage de bonnes pratiques. Avec la commune de Longuenée-en-Anjou, partenaires et associations.

Samedi 27 Avril DE 10H À 17H Espace Longuenée, 2336 route du Plessis, La Meignanne, Longuenée-en-Anjou

Tout public Gratuit

Renseignements : longuenee-en-anjou.fr

