Forum de l’algue Lanildut, dimanche 28 juillet 2024.

Forum de l’algue Lanildut Finistère

L’AILC (Aber Ildut Loisirs et Culture) organise le 24ème forum de l’algue.

C’est un rendez-vous bisannuel festif et pédagogique qui a pour objectif de présenter la récolte et l’exploitation des algues d’un point de vue culturel et économique.

Au programme :

– des conférences sur l’exploitation des algues et ses enjeux

– une exposition photos sur le travail actuel des goémoniers et leurs témoignages

– le brûlage du goémon

– le travail des goémoniers d’hier et d’aujourd’hui

– des ateliers cuisine

– des exposants qui présentent et/ou vendent leur production à base d’algues (cosmétiques, culinaires, artistiques)

– la démonstration de chiens sauveteurs sur le plan d’eau

– des balades en mer sur les bateaux de la SNSM

– la visite de bateaux patrimoines et du navire école La Grande Hermine

– la visite du CRC (Comité Régional de la Conchyliculture) basé à Lampaul PLouarzel. Traversée de l’aber sur Phine la Passeuse.

Cette journée a aussi un côté festif avec de la restauration sur place et des concerts. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 11:00:00

fin : 2024-07-28 23:30:00

Le Roz près du port

Lanildut 29840 Finistère Bretagne

L’événement Forum de l’algue Lanildut a été mis à jour le 2024-04-10 par OT IROISE BRETAGNE