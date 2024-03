Forum Bien-Être 2024 COSEC Dinard, samedi 20 avril 2024.

Forum Bien-Être 2024 COSEC Dinard Ille-et-Vilaine

FORUM BIEN-ÊTRE

Avec 13 ateliers (Des ateliers supplémentaires sur les stands des exposants consultation diététique gratuite, confection d’un Roll On personnalisé…), 10 conférences et 42 stands de professionnels du bien-être et de la santé.

A 15H00, une marche solidaire est mise en place avec une participation de 5€.

samedi 20 avril 2024 9H30 à 18H30

Cosec de Dinard

Entrée gratuite, participation de 5€ pour la marche solidaire, 7€ par personne pour le yoga et participation libre pour l’atelier voix et chant. Restauration sur place Food-truck Abracadamiam

LES EXPOSANTS

Association ma fibromyalgie au quotidien en France.

Katerine Lacombe > Coach sport santé prof de yoga

Florence Tobak > Diététicienne

Luc Raux > Thérapeute en médecine chinoise

Julie Clément > Sophrologue et praticienne Niromathé

Régine Menissier > Sophrologie /massages

Karyn Le Goff et Vanessa Guibert > Association Spaver22

Isabelle Lucas > Sophrologue et psychogénéalogiste

Queffeulou Mathilde > Conseillère bien-être Doterra

Virginie Pinel > Enseignante de Yoga et Sophrologue

Grégoire Cadeau > Vendeur de produits compléments alimentaires

Pascale Branchu-Sinan > Accompagnement et formation autour de la voix

Laurence Thomas et Helen Sayers > Association Amicit’Thé

Katell Mest et Estelle Hervé-Guillemot > Association le sémaphore de la côte d’émeraude

Coralie Martin > Hypnose et thérapies brèves, massages énergétiques aux huiles essentielles

Jérôme Guerrand > Producteur de spiruline

Manon Vaillant > Praticienne en massages bien être

Daniel Perthuison > Association club cœur et santé

Jean-Marc Gromil > Vendeur de figurine impression 3D

Adeline Houillon > illustratrice et auteur

Catherine Chauvel > Vendeuse en compléments alimentaires, produits de la marque Forever, bijoux pierres naturelles de la marque Mandalas

Colline Chauvel > Réflexologue / Somatopathe

Céline Eslan et Fanny Porée > Kinésiologue

Claire Guyomard > Naturopathe et praticienne LineQuartz

Polivet Frédérique > Vendeuse des produits Just et praticienne en massages

Corinne Denormandie et Aurélie Pelletier > CCAS de Dinard

Céline Cousin > Association prévention et sensibilisation

Nathalie Berthelot > Vendeuse produits Body Nature

Océane Cronier > Praticienne en massages bien être et soins esthétiques

Pauline Racinne > Association bien-être et talents

Association meredevie > Lymebretagne

Association AFD35 > Diabète

Nelly Roussel > Énergéticienne

Atelier Klum à Dinan > Luminothérapie

Association Lila > Arts énergétiques chinoises

Virginie Wauters > Réflexologie auriculaire et naturopathie

Armelle Olivier > Thérapeute en vitalité, enseignante Qi Gong

EPGV

Le Clic

Anne Sophie et Emmanuel Lemaire > Producteur de chanvre alimentaire et naturopathie

Marie-Line Pertzing > Vendeuse lithothérapie

LES ATELIERS

Yoga adapté débutant par Katerine Lacombe.

Médecine chinoise par Luc Raux.

Gym douce par Frédéric Le Guillou.

Rebozo par Julie Clément.

Sophro-relaxation par Régine Menissier.

Conseils et astuces au quotidien face à la maladie par Vanessa Guilbert.

Découverte de la sophrologie par Isabelle Lucas.

Yoga du rire par Virginie Pinel (7€ de participation par personne reversé à l’association organisatrice).

Corps et voix par Pascale Branchu-Sinan (participation à prix libre pour cet atelier).

Le mandala et son coloriage par l’association Amicit’Thé.

Prendre soin de soi grâce à l’autohypnose par Coralie Martin.

Wutuao par Florence Pauchet.

Qi Gong Vitalité dans mon axe par Armelle Olivier.

LES CONFÉRENCES

La diététique anti inflammatoire par Florence Tobak.

L’ensemble des techniques de bien être nécessaires au maintien d’une bonne santé par Régine Menissier.

La sophrologie, alliée santé. De la maternelle à la maison de retraite par Isabelle Lucas.

3 solutions naturelles fondamentales Argile, Sève de bouleau, eau de mer par Grégoire Cadeau.

La méditation et ses bienfaits par l’association Amicit’Thé.

Thérapie préventive et soin énergétique par Nelly Roussel.

Le GEM de Dinard par l’association le sémaphore de la côte d’émeraude.

Différents outils proposés autour du yoga du son, méditation sonore, mantras, chants du monde, leur portée, l’expérience et le champ d’action de ses outils par Pauline Racinne.

Verticalia… faire circuler l’énergie dans mon corps par Armelle Olivier

La spiruline par Jérôme Guerrand .

