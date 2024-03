Forum : assistants maternels – familles Brassens Camus Lormont, samedi 20 avril 2024.

Forum : assistants maternels – familles Forum permettant la rencontre des assistantes maternelles et des familles à la recherche d’un mode d’accueil individuel sur les communes de Lormont et de Cenon. Samedi 20 avril, 10h00 Brassens Camus entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

Le Relais Petite Enfance de Lormont et Cenon propose cet événement afin de répondre aux familles qui se retrouvent, suite à la commission d’attribution de places, avec une réponse négative pour de l’accueil en crèche, et doivent dans l’urgence se tourner vers une assistante maternelle indépendante ou une maison d’assistantes maternelles.

En proposant cette rencontre, le Relais Petite Enfance de Lormont et Cenon souhaite à la fois valoriser ces professionnelles travaillant à leur domicile et les faire connaître, afin qu’elles soient un choix véritable d’accueil pour les familles et les enfants, et non une solution par défaut.

A Lormont (Brassens Camus)

Rens : 05 24 72 87 61

Brassens Camus rue Dunant lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine