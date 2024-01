Forum Alternance en GEII, GMP et Chimie 3 r Clos Courtel, 35700 Rennes Rennes, jeudi 18 avril 2024.

Un évènement entièrement consacré à la rencontre d’entreprises prêtes à recruter des alternants pour l’année 2024/2025. Jeudi 18 avril, 14h00 2

Du 2024-04-18 14:00 au 2024-04-18 17:00.

Notre forum Alternance est une journée mise en place pour aider les étudiants de Génie Electrique et Informatique Industrielle, Génie Mécanique et Productique et Chimie à trouver une alternance pour l’année 2024-2025 !

Etudiant.es, enseignant.es et les équipes Pôle Relations Entreprises et SFCA sont heureux.ses de vous compter au sein des participant.e.s et espèrent que cette journée vous aidera à trouver votre collaborateur de demain.

Si vous êtes entreprises et que vous voulez y participer, inscrivez-vous grâce au formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK1J4rcZsx9wMwGrPYGSdGs9CJdBYyeIeFn1YOa1LkHdYL6A/viewform?usp=pp_url

3 r Clos Courtel, 35700 Rennes 3 r Clos Courtel Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35576 Ille-et-Vilaine