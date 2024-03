FORT DE LIOUVILLE QUAND L’HISTOIRE LAISSE PLACE À LA NATURE Apremont-la-Forêt, samedi 27 juillet 2024.

Samedi

Animation réalisée en partenariat avec l’association pour la sauvegarde du fort de Liouville et la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC), et organisée par Laure Lebraud dans le cadre de la politique Natura 2000 et dans le cadre de la 28e Nuit Internationale de la Chauve-Souris.

Qui n’a pas vu virevolter autour de soi un soir d’été des animaux mystérieux, rapides, fins comme des oiseaux, et discrets comme le vent ? Partez à la découverte de ces animaux si mystérieux, lors d’une visite dans les entrailles où des passionnés vont guideront aux côtés d’un spécialiste des chauves-souris !

Prévoir une lampe de poche, des chaussures de marche et des vêtements chauds.

Animation gratuite !

Les dons destinés au financement des travaux du fort sont les bienvenus.

Pour rejoindre le Fort, l’accès le plus recommandé se fait par le village de Saint Agnant sous les Côtes, un fléchage est en place qui vous guidera jusqu’au Parking du fort. Une fois au Parking, prendre à pied le chemin dans le prolongement qui entre dans le bois. Il vous mènera à l’entrée du site ou nous vous accueillerons (voir deuxième photo). L’accès par l’étang de Ronval n’est pas conseillé avec un véhicule de tourisme.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 20:30:00

fin : 2024-07-27

Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est

