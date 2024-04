Fort de la Miotte Belfort, dimanche 28 juillet 2024.

Fort de la Miotte Belfort Territoire de Belfort

La Tour de la Miotte fut le premier emblème de Belfort. Ceinturée dans le fort du même nom, vous comprendrez sa position stratégique et apprécierez le fabuleux panorama depuis sa terrasse. Prévoir baskets. Dès 7 ans

Visite non remboursable, non échangeable. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 10:00:00

fin : 2024-07-28

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté accueil@belfort-tourisme.com

L’événement Fort de la Miotte Belfort a été mis à jour le 2024-04-05 par COORDINATION BELFORT