FORMIDABLE ! AZNAVOUR CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE Arras, dimanche 6 octobre 2024.

FORMIDABLE! AZNAVOUR.La tournée internationale du 100ème anniversaire!Formidable ! Aznavour est bien plus qu’un simple hommage à l’icône de la chanson française. Charles Aznavour, c’est un voyage émotionnel à travers sa vie et son extraordinaire carrière, tout en célébrant ses plus grandes chansons. Le public est transporté à une époque révolue, revivant la magie et l’essence de la bohème parisienne. Gil Marsalla et Jules Grison ont réussi le tour de force de recréer l’atmosphère enchanteresse des rues animées de la capitale française, où Aznavour a puisé son inspiration. Chaque chanson interprétée est une pièce du puzzle de sa vie, de ses débuts modestes à sa consécration internationale. Les artistes sur scène capturent l’émotion brute des textes d’Aznavour, transmettant avec talent et sensibilité chaque nuance de ses paroles. Cet hommage à Charles Aznavour est une ode à la vie et à l’art d’un artiste qui a marqué l’histoire de la musique. Formidable ! Aznavour prouve que la musique de cet immense artiste résonne toujours aussi puissamment aujourd’hui, continuant à toucher les cœurs et à inspirer de nouvelles générations d’admirateurs

Tarif : 41.00 – 54.00 euros.

Début : 2024-10-06 à 16:00

CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE 3 RUE EMILE LEGRELLE 62000 Arras 62