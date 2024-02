Formation Prise de parole en public Aix-Villemaur-Pâlis, samedi 15 juin 2024.

Formation Prise de parole en public Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Les 15 et 16 juin PALIS Formation « prise de parole en public », au Domaine du Tournefou. Pour les adultes, animé par Francisco Marques, homme de théâtre et Anne-Hélène Labat, coach professionnel. Samedi et dimanche de 14h à 19h. 170 € le week-end + tarif formation professionnelle. Réussissez vos prises de parole en public avec les techniques théâtrales appréhendez les différentes dimensions, corps, voix, respiration, regard, geste pour mieux se connaître, mieux gérer ses émotions et développer son impact dans la prise de parole en public, lors d’un stage de deux jours. Une formation professionnelle idéale pour les élus, les chefs d’entreprise, les enseignants, étudiants… Possibilité d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle (sous certaines conditions). Nous contacter. Contact +33(0)3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com170 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

4, rue du Tournefou

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est secretariat.tournefou@gmail.com

