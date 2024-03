Formation : La coopération, un levier de motivation LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey, jeudi 18 avril 2024.

Formation : La coopération, un levier de motivation Rejoignez-nous pour une session animée par Bénédicte MILLERET, et découvrez comment la coopération peut devenir votre meilleur levier de motivation en entreprise et en formation. Jeudi 18 avril, 09h00 LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Formation gratuite, inscription obligatoire.

Vous cherchez à dynamiser vos réunions d’équipe ou à rendre vos sessions d’apprentissage plus engageantes et productives ?

Rejoignez-nous pour une session animée par Bénédicte MILLERET, et découvrez comment la coopération peut devenir votre meilleur levier de motivation en entreprise et en formation.

Explorez avec nous les bénéfices concrets de la coopération lors de réunions d’équipes et de séances de formation, et apprenez à créer un environnement coopératif propice à la réussite collective.

️ Jeudi 18 avril, de 9h à 16h30

LAB01, 48 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

12 Places disponibles

Cette formation est gratuite.

Elle est adaptée à tous les professionnels menant des actions collectives dans le cadre de leur travail, tels que les formateurs, les managers, les chefs de service, ou encore le personnel de l’Éducation Nationale.

Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir comment la coopération peut transformer vos pratiques professionnelles et booster la motivation de votre équipe : https://lukea1.catalogueformpro.com/4/les-formations-solidaires/1666100/cultivez-la-cooperation-comme-levier-de-motivation

‍ A propos de la formatrice

Bénédicte MILLERET, en reconversion professionnelle pour devenir formatrice, possède une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la petite enfance et du management et travail d’équipe. Son parcours l’a amenée à se pencher sur des questions essentielles telles que la motivation, l’engagement et la réussite des apprenants. Comment susciter chez les élèves le désir d’apprendre ? Comment investir des professionnel.le.s dans les réunions d’équipe et les rendre acteurs de la vie d’entreprise ?

Elle vous propose aujourd’hui d’expérimenter sa formation axée sur la coopération et de venir découvrir comment chacun de tirer des bénéfices de l’intelligence collective pour s’épanouir et développer la confiance en soi.

A propos du Transfo’

Cette formation est organisée dans le cadre du projet Le Transfo’. Le Transfo’ est un projet du LAB01 et de Lukea visant à développer la formation en tiers-lieux. Il est en partie financé dans le cadre de l’appel à projet Deffinov Tiers lieux, par l’Union européenne – NextGenerationEU, piloté au niveau national par le Ministère du Travail, de la santé et des solidarités.

