Formation initiatique à la sylvothérapie Haguenau, vendredi 26 avril 2024.

Formation initiatique à la sylvothérapie Haguenau Bas-Rhin

La pratique du bain de forêt est une manière d’immerger nos sens dans l’atmosphère de la nature, des arbres, afin de ressentir un état de bien être, de mieux être ! Cette formation d’initiation de 3 jours au cœur d’une forêt d’exception, vous permettra d’aller à la rencontre des arbres , de vous initier à la sylvothérapie et à l’art du bain de forêt ! Vivre une expérience où l’on est pleinement connecté au monde végétal, un temps pour apprendre et transmettre.

Nous avons choisi de privilégier et de développer l’enseignement au cœur de la forêt ! Transmis de manière authentique, dans le respect de la nature et profondément reliés aux arbres.

A l’issue de ce stage, vous pourrez mettre en pratique vos compétences acquises et proposer des sorties auprès d’un public d’adultes et d’enfants.

Pensez à ramener des vêtements confortables, serviette, une bouteille d’eau, chaussures de marche/baskets.

Merci de vous inscrire par mail ou par sms !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-28

Gros Chêne Route de Schwabwiller

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est valerie.waechter67@gmail.com

