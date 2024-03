Formation du maritime Vannes Vannes, vendredi 5 avril 2024.

Formation du maritime Si vous êtes intéressé-ée par les métiers du maritime, venez découvrir les formations en Bretagne. Vous assisterez à la présentation des formations et des différents métiers : maintenance, mécani… Vendredi 5 avril, 10h30 Vannes

Si vous êtes intéressé-ée par les métiers du maritime, venez découvrir les formations en Bretagne. Vous assisterez à la présentation des formations et des différents métiers : maintenance, mécanique marine, constructeur-aménageur bois et composite, opérateur composite, agent de maintenance de plaisance, navigation, pêche et conchyliculture …

Vous assisterez à la présentation des formations par le Greta, l’AFPA et le CFCM, suivie d’un temps d’échange.

Vannes 56000 Vannes Vannes 56000 Nord – Ménimur Morbihan Bretagne

Réunion d’information La semaine du maritime et du fluvial