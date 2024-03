Formation Agroécologie Permaculture Versailles Tiers-Lieu de l’Ermitage Versailles, samedi 20 avril 2024.

Formation Agroécologie Permaculture Versailles Formation Agroécologie Permaculture Versailles. Samedi 20 avril, 09h00 Tiers-Lieu de l’Ermitage 135 € la journée.

Principes et techniques de base d’agroécologie et de permaculture.

Certifiée Qualiopi.

Durée : sur une journée complète.

A l’issue de cette formation : Vous aurez abordé les principes de l’agroécologie et de la permaculture, vous aurez les bases pour comprendre comment fonctionne un sol vivant et comment il nourrit les plantes (éléments clés en agroécologie et permaculture), vous aurez compris comment limiter l’érosion des sols (semer en place sans labourer, couverture des sols et paillis), comment limiter les intrants chimiques (préférer les engrais verts, le compost et l’action naturelle des animaux), vous aurez compris le principe de rotation des cultures, des associations bénéfiques de plantes et vous aurez les bases des techniques de soin des plantes par les plantes.

Vous aurez les bases pour commencer à cultiver en agroécologie, permaculture.

Tiers-Lieu de l'Ermitage 23, rue de l'Ermitage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France