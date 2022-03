FORMATION AGENT DE SERVICE MEDICO-SOCIAL Centre Afpa de Stains, 5 mai 2022, Stains.

FORMATION AGENT DE SERVICE MEDICO-SOCIAL

du jeudi 5 mai au mercredi 1 juin à Centre Afpa de Stains

FORMATION AGENT DE SERVICE MEDICO-SOCIAL —————————————- Ouverture formation Agent de service Médico-Social L’agent de service médico-social vient en appui de l’équipe soignante pour accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne. Il prend en compte la disposition psychique et l’état physique du résident au moment où il intervient auprès de lui ou dans son espace. Il réalise le nettoyage et le bionettoyage des locaux de l’établissement et contribue aux prestations du service hôtelier. L’Opérateur de compétences Santé s’est associé à l’AFPA pour proposer un nouveau parcours de formation, visant le métier « d’agent de service médico-social ». ### Les informations collectives se dérouleront au centre AFPA de Stains et sont prévues les : ### – 5 mai 2022 à 9h00 ### – 16 mai 2022 à 9h00 ### – 1er juin 2022 à 9h00 **1 à 9, rue de la Citoyenneté** **Place des Droits de l’Homme** **93240 Stains** **1. OBJECTIFS** * Permettre aux personnes signataires du CIR de suivre un dispositif d’accompagnement proposant un renforcement des compétences langagières, une formation au métier de d’agent de service médico-social en contrat d’apprentissage, l’obtention d’un titre professionnel, un * accompagnement social, et un hébergement, * Insertion vers l’emploi et le logement des publics * Contrat d’ apprentissage **2. PUBLIC ET PRÉ-REQUIS** * Avoir signé le CIR * Être inscrit à Pôle-emploi * Bonne condition physique * Niveau linguistique en français : A2 acquis / B1 + * Avoir – de 30 ans **3. CONTENUS PÉDAGOGIQUES** * Renforcement Linguistique * Apprentissages théoriques, Titre Agent de service * Médico-Social * Apprentissage du nettoyage et bionettoyage des locaux en s’adaptant à la présence des résidents * Apprentissage de l’accompagnement des résidents dans les gestes de la vie quotidienne * Apprentissage des prestations de service hôtelier * Ateliers, tests, entretiens **DURÉES ET DATES** * de Juin 2022 à Juin 2023 * 400 heures de français langue étrangère en présentiel * 385 heures de formation métier en centre de formation * Alternance sur 9 mois * intensité horaire journalière : 7 heures **MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS** Réunion d’information collective – Entretien individuel – validation et choix du bénéficiaire par l’entreprise Les candidatures sont à transmettre aux directions territoriales compétentes (lieu de domiciliation des candidats), via le tableau de liaison Excel joint à ce courriel : **Pour la Direction territoriale de Paris (75):** * Celine SIMEON [celine.simeon@Ofii.fr](mailto:celine.simeon@Ofii.fr) * Olga LYZHINA [olga.lyzhina@ofii.fr](mailto:olga.lyzhina@ofii.fr) **Pour la Direction territoriale de Créteil (94 + 91):** * Simon Basset [simon.basset@Ofii.fr](mailto:simon.basset@Ofii.fr) * Marie MATTEI [marie.mattei@ofii.fr](mailto:marie.mattei@ofii.fr) * Brigitte Infante [brigitte.infante@Ofii.fr](mailto:brigitte.infante@Ofii.fr) **Pour la Direction territoriale de Montrouge (78 + 92):** * Brigitte Fleurquin [brigitte.fleurquin@Ofii.fr](mailto:brigitte.fleurquin@Ofii.fr) **Pour la Direction territoriale de Melun (77):** * Esther Dominique [esther.dominique@Ofii.fr](mailto:esther.dominique@Ofii.fr) * Angelique Chevalier [angelique.chevalier@Ofii.fr](mailto:angelique.chevalier@Ofii.fr) **Pour la Direction territoriale de Bobigny (93):** * Jean Pagliero [jean.pagliero@Ofii.fr](mailto:jean.pagliero@Ofii.fr) * Valerie BARON [valerie.baron@Ofii.fr](mailto:valerie.baron@Ofii.fr) **Pour la Direction territoriale de Cergy (95):** * Gloria BIELO [gloria.bielo@Ofii.fr](mailto:gloria.bielo@Ofii.fr) * Valda MOREIRA [valda.moreira@Ofii.fr](mailto:valda.moreira@Ofii.fr)

* sur inscription / candidature

HOPE nouveau parcours – ASMS (agent de service médico-social)

Centre Afpa de Stains 93240 Stains Seine-Saint-Denis



