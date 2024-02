Forêt Pierrefonds, lundi 19 août 2024.

par l’Association du Pays Compiégnois et l’Office National des Forêts.

Cette exposition temporaire s’inscrit dans le cadre d’un programme d’actions déployé par l’Association du Pays Compiégnois (APC) et l’Office National des Forêts (ONF) en collaboration avec la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO).

A destination d’un public familial et scolaire, l’exposition se compose de 10 panneaux qui informent et sensibilisent à la préservation des forêts locales et s’articule autour de 3 thématiques :

– Les forêts du Compiégnois leur place, leur histoire et leurs arbres d’exception,

– Les services rendus par la forêt sa vie, son écosystème et la filière bois,

– L’évolution de nos forêts, les menaces et la forêt de demain.

Grâce à cette exposition, vous développerez votre intérêt et votre curiosité sur les forêts du Grand Compiégnois. Le dernier panneau propose un jeu ludique de questions-réponses pour tester vos connaissances. A vous de jouer ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 10:00:00

fin : 2024-09-05 18:00:00

1 Place de l’Hôtel de Ville

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@destination-pierrefonds.fr

