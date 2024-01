Le printemps de la forêt du Bourghail Forêt du Bourgailh Pessac, samedi 20 avril 2024.

Le printemps de la forêt du Bourghail Les 20 et 21 avril, rendez-vous à Pessac pour la nouvelle édition du printemps de la forêt du Bourghail ! 20 et 21 avril Forêt du Bourgailh Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

L’événement nature de la métropole

Organisé par la Ville de Pessac et l’association Écosite du Bourgailh, ce rendez-vous convivial ouvert à tous réunit chaque année des passionnés de jardin et de nature. Nous vous proposons de retrouver le pôle « Plantes et Jardin » composé d’horticulteurs-producteurs locaux et de produits utiles au jardin ou décoratifs, le village éco-citoyen pour faire le plein de bons conseils sur le jardin et l’environnement auprès des associations et organismes publics et le pôle Restauration pour retrouver les délicieux produits du terroir.

Une 19ème édition festive

La 19ème édition du Printemps de la Forêt du Bourgailh se tiendra les 20 et 21 avril, à Pessac, dans la Forêt du Bourgailh. Cette année encore, l’événement réunira de nombreux acteurs locaux et associatifs. En plus d’être une activité familiale enrichissante, cette sortie est totalement gratuite !

Donc venez profiter des nombreuses animations ludiques et pédagogiques tout au long du week-end. On vous attend nombreux !

Forêt du Bourgailh 160 Av. de Beutre, 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bourgailh-pessac.fr/ »}]

nature culture