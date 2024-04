FONTAINES DANSANTES Metz, samedi 22 juin 2024.

FONTAINES DANSANTES Metz Moselle

L’édition 2024 des “Fontaines dansantes” se tiendra jusqu’au dimanche 8 septembre, chaque vendredi, samedi, dimanche et veille de jours fériés, au Lac aux cygnes du Plan d’eau à la tombée de la nuit.

Cette année, le spectacle a pour thème l’olympisme .

En contrebas du boulevard Poincaré, à l’entrée du Plan d’eau, la Ville de Metz propose chaque week-end un spectacle son et lumière fantastique qui attire chaque année un public enthousiaste.

Durant plus de vingt minutes, plusieurs centaines de jets d’eau animés et colorés se déploient jusqu’à 15 mètres de hauteur et se mélangent avec des projections vidéos, le tout coordonné avec une playlist musicale adaptée. La végétation qui entoure le lac s’en trouve alors sublimée et se donne à voir sous un regard complètement différent.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-06-22 22:30:00

fin : 2024-09-08

Metz 57000 Moselle Grand Est

L’événement FONTAINES DANSANTES Metz a été mis à jour le 2024-03-27 par AGENCE INSPIRE METZ