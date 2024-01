Etty Hillesum, la flamme de l’âme Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines, samedi 9 novembre 2024.

Début : 2024-11-09 19:00:00

fin : 2024-11-09

cie Aux sources vives

Mise en scène Mourad Berreni

avec Angélique Boulay

En 1941, Etty Hillesum, jeune femme juive de vingt-sept ans, libre, féministe avant l’heure, en quête de sens et de lumière, commence à écrire son journal au moment où elle rencontre le psychanalyste Julius Spier. Outre un brûlant amour, naîtra de cette relation pour Etty une véritable révolution intérieure alors même qu’elle vite une des pages les plus sombres de notre histoire. A travers une adaptation, une interprétation et une mise en scène épurée, la parole d’Etty agit comme un guide, un éveil face à toutes les dérives qui menacent les libertés fondamentales de notre humanité.

Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté theatredelatelierbleu@orange.fr



