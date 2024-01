Sentido Tango Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines, samedi 26 octobre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 19:00:00

fin : 2024-10-26

avec Tonia Makatsianou, piano , Lisandro Bazzana, bandonéon

Sentido Tango est la rencontre de deux musiciens éloignés par la géographie mais approchés par le 2 pour 4 (une des manières argentines d’appeler le tango). Lisandro vient d’Argentine, Tonia de Grèce. Ils se sont rencontrés à Paris, la métropole européenne du tango, à l’occasion d’un cours de musique de chambre au Conservatoire de Gennevilliers, sous la direction du bandonéoniste et compositeur Juanjo Mosalini. Ayant déjà partagé un quintette de tango nuevo et une orquesta típica, Tonia et Lisandro ont décidé de se remonter dans le temps et de présenter une découverte éclectique du tango Argentin et de ses grands Maestros, en proposant leur propre interprétation d’un répertoire qui traverse toutes les époques du Tango, dès ses origines jusqu’à le tango nuevo créé par Astor Piazzolla.

Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté theatredelatelierbleu@orange.fr



