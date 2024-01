Le Mardi à Monoprix Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines, samedi 5 octobre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 19:00:00

fin : 2024-10-05

Cie Ah Le Zèbre !

Avec Thierry de Pina

Trophée du meilleur seul en scène au Festival d’Avignon 2023, coup de coeur du Figaro, de La Provence et du Dauphiné Libéré

Déjà tout gosse j’étais fille en dedans.

Chaque mardi, Marie-Pierre accompagne son père à Monoprix. Cela chuchote, cela murmure ! Avant, Marie-Pierre, son nom c’était Jean-Pierre.

Un monologue percutant sur la différence, bouleversant!

« Thierry de Pina offre une performance remarquable, entre moments dramatiques et touches comiques. Cette pièce est un souffle de poésie et pousse à la réflexion sur la diversité et l’acceptation de soi. » La Provence

Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté theatredelatelierbleu@orange.fr



