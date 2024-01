Mots dits Jazz Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines, samedi 17 août 2024.

Début : 2024-08-17 19:00:00

fin : 2024-08-17

de Sarah Gil Anderson

Théâtre du tapis volant

avec Sybille Dounda et Alain d’Inca

Au carrefour de l’Histoire et de l’intime, Sadji, jeune femme en quête d’identité voyage au rythme de la poésie et du chant depuis son départ forcé des plaines d’Afrique jusqu’aux champs de coton du nouveau monde. Ainsi naît le jazz. Un itinéraire généreux qui témoigne d’une culture marquée par le racisme et la ségrégation aspirant à la liberté avec révolte, joie, fierté, espoir. Ce concert spectacle délivre un message universel, invitant à l’acceptation des différences de couleur de peau, de sexe ou de culture.

Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté theatredelatelierbleu@orange.fr



