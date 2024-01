Le sel de la vie Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines, mercredi 24 juillet 2024.

Début : 2024-07-24 19:00:00

de Françoise Héritier

Mise en scène Marie Potonet

avec Florence Payros

LE SEL DE LA VIE est un poème en prose, une fantaisie, l’énumération de toutes les petites choses quotidiennes, qui traversent nos existences. Sous une forme légère et poétique il nous ramène à l’essentiel, il est une invitation « très sérieuse » à savourer chaque instant.

Les mots de Françoise Héritier résonnent car ils nous invitent à nous arrêter sur ces petits riens, grâces et saveurs du simple fait d’exister.

Prendre un café au soleil , suivre le vol d’une hirondelle au milieu des autres , haïr le ton cassant et l’absence de considération pour les autres , font partie de ce florilège pétillant relevant d’une certaine éthique, une résistance à l’indifférence.

Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté theatredelatelierbleu@orange.fr



