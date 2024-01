Couleurs d’île… Martinique Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines, samedi 8 juin 2024.

Couleurs d’île… Martinique Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 19:00:00

fin : 2024-06-08

Compagnie Association Martinique Images

avec Valèr Egouy

Le conteur, face à l’assemblée, fait vivre le Conte en le ponctuant d’expressions telles que :

« Yé krik !? » Une invitation aux voyages…

Valèr Egouy partage avec rythme, joie et profondeur une série de contes interactifs aux couleurs de la Martinique. On peut goûter à un plat traditionnel que l’on mange avec une main, entrer dans la forêt tropicale, rencontrer Konpè Chiyen èk Konpè Lapen qui pourrait nous faire savoir comment préparer la farine de manioc. Les contes sont soutenus par la musique de la parole, le chant et comptines. Participation active du public par des gestes, cris, chants, …

EUR.

Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté theatredelatelierbleu@orange.fr



L’événement Couleurs d’île… Martinique Fontaines a été mis à jour le 2024-01-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !