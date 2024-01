Je n’ai pas lu Foucault – des chefs d’oeuvre en milieu carcéral Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines, dimanche 12 mai 2024.

Je n’ai pas lu Foucault – des chefs d’oeuvre en milieu carcéral Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 16:00:00

fin : 2024-05-12

cie les Apicoles

avec Céline Caussimon,

mise en scène Sophie Gubri

Une comédienne entre en prison pour animer des ateliers d’écriture sur les chefs d’œuvre de la peinture. Cette expérience, elle la fera une dizaine de fois. « Je suis entrée en prison, sans certitude. Je ne venais pas dispenser un savoir. J’ai été bouleversée par ces rencontres éphémères, l’intelligence et l’acuité des regards. Raconter comment peuvent se rencontrer deux mondes qui semblent aux antipodes, celui de la culture savante et celui des abîmés de la société. Dans ces lieux de violence, on trouve, aussi, intelligence et humanité. Oui, le dialogue est possible. » C. Caussimon soutenu par Adami

EUR.

Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté theatredelatelierbleu@orange.fr



L’événement Je n’ai pas lu Foucault – des chefs d’oeuvre en milieu carcéral Fontaines a été mis à jour le 2024-01-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !