Randonnée nature sur les plus beaux sentiers de la forêt de Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau, 9 décembre 2024, Fontainebleau.

Randonnée nature sur les plus beaux sentiers de la forêt de Fontainebleau 9 décembre 2024 et 30 avril 2025 Fontainebleau Tarifs : Gratuit

Bien connue pour son sable, ses pins et ses rochers, la forêt de Fontainebleau est aussi la plus belle et la plus riche sur le plan naturel des forêts d’Ile-de-France. Au cours de cette jolie randonnée entre pins, chênes, rochers et vallons sauvages, vous découvrirez la variété des paysages de ce superbe massif forestier en passant par de très beaux points de vue. En chemin vous observerez les oiseaux, aborderez la géologie et l’histoire et surprendrez peut-être quelques animaux au détour d’un chemin. Vous pourrez aussi bénéficier de conseils pour la pratique de la randonnée et l’orientation si vous le souhaitez.

Possibilité de venir en train : contacter l’animateur au 06 84 59 56 52 avant de vous inscrire pour qu’il vienne vous chercher à la gare de Fontainebleau-Avon.

Prévoir un pique-nique !

Kilométrage / Dénivelé : 15km / 180m

Durée : 3h30

Activité organisée par Gilles – Guide nature

Infos et réservation sur [EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/test](https://www.eco-nature.org/experience/test)

Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/test »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-12-09T10:00:00+01:00 – 2024-12-09T13:30:00+01:00

2025-04-30T12:00:00+02:00 – 2025-04-30T15:30:00+02:00

Nature Sortie nature