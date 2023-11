Un heure, une œuvre : Alvaro Barrington Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 4 avril 2024, Arles.

Un heure, une œuvre : Alvaro Barrington 4 et 18 avril 2024 Fondation Vincent van Gogh Arles 15 € par adulte, déjeuner compris

ALVARO BARRINGTON

Né en 1983 à Caracas, Venezuela. Vit et travaille à Londres, Royaume-Uni.

C’est à partir de matériaux divers et nombreux tels que le carton, le ciment ou le métal qu’Alvaro Barrington réalise ses peintures et ses sculptures, dont les références multiples suggèrent des préoccupations liées à la notion de communauté, à la migration, à la politique et aux luttes.

L’artiste met régulièrement à mal les différentes hiérarchies structurant l’histoire de l’art pour la redéfinir et l’écrire à l’aune de nouveaux référentiels. Il travaille également à des projets collaboratifs et/ou performatifs, par exemple des concerts et des carnavals. Les travaux présentés ici révèlent la relation critique et déconstruite que l’artiste entretient avec les lieux où il expose et l’importance qu’il accorde aux matériaux, à leur histoire et à leur symbolique.

Il a conçu cette installation à partir d’œuvres antérieures liées aux concepts de vulnérabilité et de résilience, de réalisations plus récentes et d’interventions in situ.

Le ciment me rappelle un souvenir de gosse. Quand ils faisaient un dallage dans la rue, on posait nos pieds sur le ciment ou alors on dessinait dessus partout. […] On ne pense jamais vraiment à cette histoire de la peinture qui a une sensibilité très urbaine, et le ciment appartient à cette histoire du dessin que j’avais besoin de démonter. / Alvaro Barrington

Une heure, une œuvre

Les médiatrices vous proposent d’explorer le travail d’un·e artiste de l’exposition, lors d’une conférence d’une demi-heure.

L’échange se poursuit autour d’un déjeuner fourni par la Fondation.

tarif : 15 € par adulte, déjeuner compris

durée : 1h à 1h15

Sur réservation : reservation@fvvga.org ou +33(0)4 90 93 49 36

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@fvvga.org »}, {« type »: « phone », « value »: « +33(0)4 90 93 49 36 »}] [{« link »: « mailto:reservation@fvvga.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T12:30:00+02:00 – 2024-04-04T13:30:00+02:00

2024-04-18T12:30:00+02:00 – 2024-04-18T13:30:00+02:00

confére peinture

Vue de l’exposition « L’Atelier du Sud » avec les œuvres d’Alvaro Barrington