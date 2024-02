Folk’ Estival Ungersheim, samedi 24 août 2024.

Folk’ Estival Ungersheim Haut-Rhin

Le temps d’un week-end, l’Écomusée d’Alsace se transforme en un véritable festival de musique ! À cette occasion ce sera plus d’une trentaine de groupes qui joueront dans les rues et sur les places du village pour vous faire découvrir les musiques folks et traditionnelles d’Alsace, de Bretagne, d’Irlande et d’ailleurs… Une immersion originale et enchanteresse en plein cœur du musée préféré des Alsaciens ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 10:00:00

fin : 2024-08-25 18:00:00

Chemin du Grosswald

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est info@ecomusee.alsace

