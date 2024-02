Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir, vendredi 28 juin 2024.

Samedi

3 jours de fête dans la cour de l’Hôtel de Ville de Montoire-sur-le Loir

Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir. L’initiative vise à rassembler les habitants de Montoire et de ses environs pendant trois jours afin de mettre en avant et promouvoir des artistes locaux tout en revitalisant le patrimoine local et en mettant en avant des valeurs sociales telles que l’éco-responsabilité, l’ouverture à autrui et l’accessibilité. Nous aspirons également à créer un événement ouvert à tous, et donc gratuit. Des initiatives culturelles seront déployées au sein des établissements scolaires et hospitaliers, notamment des concerts et des débats, dans le but de rendre la culture accessible à un public plus large. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-30

Place Clemenceau

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire lesimpromptus.asso@gmail.com

L’événement Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2024-02-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois