FOIRE PAYSANNE ET SOIREE DES PRODUCTEURS À FLORENSAC Florensac, samedi 13 avril 2024.

Florensac vous convie à la Foire Paysanne de Florès, un événement célébrant les saveurs locales et la passion de nos producteurs régionaux, suivi d’une soirée conviviale jusqu’à ‘à 1h du matin.

Animations musicales, jeux pour enfants et restauration faite par les producteurs locaux.

Cette année, la foire s’organise avec l’anniversaire de la Cave Florès, un moment symbolique pour la coopérative et toute la communauté.

Présence d’une grande diversité d’exposants, offrant un aperçu riche et authentique de notre terroir.

Des animations musicales, des jeux pour enfants et une restauration faite par nos producteurs locaux et notre chef Nicolas Gros seront au rendez-vous pour garantir une journée et une soirée inoubliables !

Nous vous attendons nombreux autour de cet évènement convivial sous le signe du partage ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13 01:00:00

5 Avenue des Vendanges

Florensac 34510 Hérault Occitanie

