Foire internationale de Marseille Parc Chanot Marseille 8e Arrondissement, vendredi 20 septembre 2024.

Venez fêter les 99 ans de la Foire de MarseilleEnfants

Les principaux espaces dédiés sont les animations, le plein air, la maison, le made in France, la mode et le beauté, le pavillon international, l’espace corps et esprit, les institutions et services.





Les animations



Déambulations dans les allées de la Foire

On croisera une balade poulpeuse, des bulles d’eau, d’agiles pirates, des prouesses poétiques et des bateaux ambiancés.



Expo photo de Yohan Bandt Palais des Arts

A travers son exposition D’une route à l’autre , le photographe fait découvrir au public tous les visages de la mer.



Grotte Cosquer visite immersive podium France Bleu Provence France 3

Entrez en immersion dans la restitution de la grotte Cosquer au large de la Méditerranée et venez visiter les profondeurs de la préhistoire



L’art et la mer s’exposent Palais des Arts

Marseille et la mer seront à l’honneur des œuvres exposées par Galerie 1809.



Village de la mer esplanade 1

Plongée immédiate dans un univers dédié à la mer sous toutes ses formes !



Village des sports esplanade 4

Le Comité départemental olympique et sportif vous fait découvrir et pratiquer des disciplines sportives innovantes.



Podium des tropiques esplanade 4

Au cœur du Village des Tropiques, un programme d’animations musicales pour découvrir la culture créole !



La scène musicale grande allée

La Foire donne leur chance aux artistes en herbe et confirmés, chanteurs et musiciens



3e année consécutive le Trophée Gustave.

Ce concours organisé par le réseau Foires de France met en avant les innovations régionales, tous secteurs confondus. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 10:00:00

fin : 2024-09-30

